Richardson passará por cirurgia e desfalca Ceará no início da Série A

Um dos líderes do elenco alvinegro, o volante Richardson será submetido a uma cirurgia no pé em decorrência de uma fascite plantar. O Diário do Nordeste apurou que o procedimento, que deixará o camisa 26 ausente dos primeiros jogos do Ceará no retorno à Série A, irá acontecer na próxima semana, em Minas Gerais.

Com 33 anos, o atleta remanescente do acesso ano passado, atuou pela última vez no dia 19 de fevereiro, na vitória por 2 a 0 sobre o Sergipe, pela primeira fase da Copa do Brasil. Desde então, Richardson tem sofrido com incômodo no pé e desfalcado o time de Léo Condé.

Inclusive, o último boletim divulgado pelo clube, antes do jogo contra o Bahia, afirma que o volante seguia em "tratamento para controle da dor decorrente de uma fascite plantar". Com a falta de evolução no quadro da lesão, que é crônico e afetou Richardson em 2024, também, o Ceará optou pela cirurgia.

Richardson já defendeu as cores alvinegras em 287 jogos, tendo conquistado quatro títulos de Campeão Cearense e uma Copa do Nordeste. Nesta temporada, o atleta tem nove partidas e disputava a titularidade com Fernando Sobral, Lourenço e Dieguinho.

