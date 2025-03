Ceará anuncia contratação do atacante Lelê, do Fluminense

O Ceará anunciou a contratação do atacante Lelê na tarde desta quinta-feira (27). O jogador de 27 anos pertence ao Fluminense e chega ao Vovô por empréstimo simples, com contrato com o time cearense até o final da temporada 2025.

Na atual temporada, Lelê teve poucas oportunidades no time do Fluminense. Até o momento, foram apenas três partidas disputadas, somando 38 minutos em campo em 2025. Ele não balançou as redes em nenhuma oportunidade.

Lelê ganhou destaque com a camisa do Volta Redonda entre as temporadas 2022 e 2023, somando 29 gols com a camisa da equipe carioca. Pelo Fluminense, foram 53 jogos, oito gols e cinco assistências.

FICHA TÉCNICA | LELÊ