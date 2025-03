Bicampeão Cearense, quais os desafios do Ceará no retorno à Série A? Jogada do Vozão #09

Depois de conquistar o bicampeonato cearense, de forma invicta, o Ceará inicia sua trajetória no Brasileirão Série A. Os duelos até aqui, prepararam o time de Léo Condé para os desafios no retorno à elite do futebol nacional? O Jogada do Vozão, com apresentação de Samuel Conrado, teve a honra de receber o jornalista Tom Barros e o supervisor de esportes do Diário do Nordeste, João Bandeira Neto.

O bate-papo passou por histórias do clube alvinegro e as dificuldades já na estreia contra o Red Bull Bragantino. Os únicos "testes" com adversários foram contra Fortaleza e Bahia. Dos quatro confrontos, o Vovô venceu o arquirrival duas vezes, empatou outra, e foi derrotado para o tricolor baiano.

O Jogada do Vozão vai ao ar toda quinta-feira, às 20h30, na TV Diário.

Legenda: Tom Barros e João Bandeira Neto destacaram os desafios que o Ceará terá na Série A Foto: Samir de Carvalho/SVM

