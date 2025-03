Estreias do Fortaleza no Brasileirão e Libertadores: o que esperar do elenco? | Jogada do Leão #09

O Fortaleza não vem numa boa fase em 2025. Chega no quarto jogo sem vencer e tem pela frente o Campeonato Brasileiro e a Copa Libertadores, competições de alto nível e dão ao Tricolor uma responsabilidade maior, com a cobrança da torcida que estava acostumada em ver a equipe vencer.

O nono episódio do Jogada do Leão, que tem apresentação de Fernanda Alves, conta com as participações de Rafael Tavares e Romário Fernandes, membros do Torcida Amiga. A dupla analisa as temporadas passadas do Fortaleza nas duas competições e projeta um cenário para 2025.

O Jogada do Leão é exibido toda sexta-feira, às 20h34, na TV Diário, e nas manhãs de todos os domingos na programação da Verdinha FM 92.5. Além disso, o torcedor pode acompanhar o episódio pelo YouTube do Jogada e no Spotify.