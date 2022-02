Tite confirma saída da Seleção Brasileira após Copa do Mundo

A passagem do técnico Tite na Seleção Brasileira está próxima do fim. Em participação no programa Redação, do SporTV, nesta sexta (25), o comandante revelou que irá encerrar o ciclo na equipe após a Copa do Mundo do Catar, prevista para ocorrer entre 21 de novembro e 18 de dezembro de 2022.

"O meu ciclo, eu tenho a consciência exata da minha participação. Vai até o final do Mundial. É a oportunidade de eu desenvolver um trabalho, as pessoas avaliarem, e temos de ter naturalidade para saber da sequência de trabalho, para vir outro profissional’, declarou.

Com passagem iniciada em junho de 2016, para substituir Dunga, tem como único título a Copa América de 2019. Classificado ao Mundial com antecedência nas Eliminatórias Sul-Americanas, como líder e invicto, Tite lamentou a ausência de um amistoso preparatório com um europeu.

“Gostaríamos, mas não há possibilidade”, concluiu. A CBF tentou promover um confronto com a Inglaterra, mas as federações nacionais não chegaram a um acordo para a realização da partida.