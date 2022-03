Copa do Mundo: Eliminatórias Sul-Americanas e Europeias terão 10 jogos decisivos; confira cenários

As rodadas finais das Eliminatórias da Copa do Mundo do Catar vão ser animadas. As disputas pelas últimas vagas na América do Sul e na Europa prometem grandes duelos e muitas contas. Nove dos dez jogos da fase decisiva serão nesta quinta-feira (24), nos dois continentes. Confira possibilidades.

ELIMINATÓRIAS SUL-AMERICANAS

Brasil e Argentina já garantiram vaga no Mundial do Catar. As equipes são líder e vice da competição, respectivamente. Tanto brasileiros quanto argentinos já não podem ser alcançados por Equador e Uruguai (3 e 4).

A Seleção de Tite precisa apenas de uma vitória para se sagrar 'campeã' das Eliminatórias. A equipe pode até perder um jogo, mas não será alcançada pelos hermanos.

Mesmo que vença os dois jogos, a seleção argentina ainda não alcançaria a Canarinho, que poderá chegar a 42 pontos se vencer uma das duas últimas partidas da fase eliminatória.

Com 25 pontos, o Equador precisa de duas vitórias para se garantir na terceira posição. Outra possibilidade é conquistar uma vitória, um empate e torcer por uma derrota do Uruguai.

Já o Uruguai tem mais preocupações. Se vencer os dois próximos jogos, encosta no Equador, mas precisa também fazer um bom saldo de gols para passar a equipe. O time ainda tem de se distanciar do rival direto pelo quarto lugar, o Peru, que está em quinto com apenas um ponto a menos.

Se perder ou empatar um jogo e vencer outro, a seleção albiceleste chega a 25 ou 26 pontos. Caso o Peru saia vitorioso nos últimos dois duelos, chegará a 27 e aí vai ultrapassar o Uruguai e garantir a última vaga da Copa do Mundo.

Caso não alcancem o G-4, a luta dos peruanos será pela vaga na repescagem. O Chile encosta na tabela no sexto lugar com 19 pontos, apenas dois a menos. Caso vença as duas partidas restantes, a equipe sobe para 25 pontos. Nessa configuração, se Uruguai e Peru não pontuarem, os chilenos tomam a última vaga para o Mundial.

Colômbia e Bolívia com 17 e 15 pontos, respectivamente, chegam para bagunçar ainda mais essa reta final de Eliminatórias. O primeiro, se vencer os dois jogos e contar com dois tropeços de Chile, Peru e Uruguai, pode se classificar direto para o Catar.

Os bolivianos podem beliscar a repescagem na 5ª posição se conquistarem os seis pontos, e Colômbia, Chile e Peru não vencerem as últimas partidas.

AGENDA DE JOGOS

Os jogos da 17ª e penúltima rodada serão todos às 20h30 (de Brasília). Na quinta-feira (24) serão quatro partidas: Uruguai x Peru; Colômbia x Bolívia; Brasil x Chile e Paraguai x Equador. Argentina x Venezuela será na sexta-feira (25).

Legenda: Portugal vai encarar a Turquia em jogo da semifinal da repescagem das Eliminatórias da Europa. Foto: Divulgação/Seleção de Portugal

ELIMINATÓRIAS EUROPEIAS

Na Europa, os líderes dos dez grupos já estão automaticamente classificados. São as seleções da Sérvia, Espanha, Suíça, França, Bélgica, Dinamarca, Holanda, Croácia, Inglaterra e Alemanha.

Divididas em chaves, as segundas melhores equipes dos grupos vão disputar as últimas três vagas para a Copa do Mundo. Na fase semifinal da repescagem, Portugal, Suécia, Itália, Ucrânia, País de Gales, Escócia, Turquia, Rússia, Polônia e Macedônia do Norte se enfrentam. Áustria e República Tcheca entraram na disputa através da pontuação geral da Liga das Nações 2020/21

Apesar da classificação, a FIFA expulsou a Rússia da competição após a guerra da Ucrânia. Com isso, o jogo com a Polônia foi cancelado e o time polonês foi declarado vencedor. As equipes se enfrentariam na Chave 3. Assim, a equipe já é a primeira classificada para a fase Final da repescagem e aguarda o vencedor de Suécia e República Tcheca.

AGENDA DE JOGOS

As seis melhores campanhas entre os segundos colocados vão disputar a semifinal decisiva diante da torcida, em casa. Todas as partidas serão realizadas no dia 24, às 17h45 (de Brasília). Os cinco duelos são: Chave 1 - Escócia x Ucrânia; Chave 2 - País de Gales x Áustria; Chave 4 - Suécia x República Tcheca; Chave 5 -Itália x Macedônia do Norte e Chave 6 - Portugal x Turquia.

Na fase final da repescagem, o vencedor de País de Gales x Áustria vai enfrentar o de Escócia x Ucrânia na chave 1. Na chave 3, o vencedor de Portugal x Turquia encara o de Itália x Macedônia do Norte. Os jogos serão no dia 29 de março.

A Copa do Mundo 2022 será realizada entre 21 de novembro e 18 de dezembro, no Catar. O torneio terá a participação de 32 seleções.