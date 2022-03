CBF revela local de treinamento e concentração do Brasil na Copa do Mundo do Catar; veja fotos

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) revelou nesta quinta-feira (10) o local de treino e o hotel em que atletas e comissão técnica ficarão hospedados na Copa do Mundo do Catar, entre 21 de novembro e 18 de dezembro.

Os atletas convocados por Tite realizarão treinamentos no Grand Hamad, estádio do Al-Arabi Sports Club, enquanto o Westin Doha Hotel & Spa será o local da concentração dos jogadores e da comissão técnica do Brasil.

A escolha pelo Grand Hamad e pelo Westin Doha Hotel & Spa passa por uma análise minuciosa da cúpula da Seleção Brasileira. Ao todo, 17 opções no Catar foram vistoriadas desde agosto de 2019.

A casa da #SeleçãoBrasileira na Copa do Mundo! Comissão técnica definiu as instalações que receberão a equipe brasileira durante o Mundial no Catar. Vem conhecer! ⚽️🇧🇷 pic.twitter.com/7vkKI37cCl — CBF Futebol (@CBF_Futebol) March 10, 2022

Estrutura do Estádio Grand Hamad

O estádio do Al-Arabi Sports Club tem estrutura de nível internacional. A arena fica a quatro quilômetos de distância do hotel, situado na região central de Doha.

Legenda: Banco de reservas, cabines de imprensa e arquibancadas do Estádio Grand Hamad Foto: Divulgação / CBF

Logística

A escolha cada pelo Estádio Grand Hamad e Westin Doha Hotel & Spa passa pela logística desenvolvida pela cúpula da CBF. Do hotel para os oito estádios da Copa do Mundo, por exemplo, leva em torno de 17 minutos, com o Estádio Al Thumama sendo o mais próximo, cerca de nove minutos.

O Aeroporto Internacional de Doha, onde a delegação brasileira desembarcará para iniciar a busca pelo hexacampeonato da Copa do Mundo, fica a 16 quilômetro do hotel, enquanto o Centro de Mídia Internacional fica a 13 minutos do local.

Legenda: Westin Doha Hotel & Spa será o local de concentração da delegação brasileira na Copa do Mundo do Catar Foto: Divulgação / CBF

Em abril deste ano, a comissão técnica viajará novamente à Doha, onde fará nova vistoria nos locais.