Brasil x Paraguai: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

O Brasil entra em campo nesta terça-feira (1º), às 21h30 (horário de Brasília), contra o Paraguai, pela 16ª rodada das Eliminatórias da América do Sul para a Copa do Mundo 2022. O duelo acontece no Mineirão, em Belo Horizonte.

Líder da competição sul-americana, com 36 pontos em 14 partidas, o Brasil já está garantido na Copa do Mundo do Catar. Para o técnico Tite, os duelos servem como preparação para o Mundial.

Os paraguaios, por sua vez, buscam alcançar o G5 das Eliminatórias. Para isso, vitória contra o Brasil é fundamental, para o sonho da vaga no Mundial siga vivo. Atualmente, a equipe de Guillermo Schelotto figura na vice-lanterna, com 13 pontos.

A partida entre brasileiros e paraguaios marca o encerramento da Data FIFA de janeiro.

Ficha técnica | veja horário, local e onde assistir

Brasil x Paraguai - 16ª rodada das Eliminatórias da América do Sul

Local: Mineirão, em Belo Horizonte (MG)

Data: 01/02/2022 (terça-feira)

Horário: 21h30 (de Brasília)

Árbitro: Facundo Tello (ARG)

Assistentes: Ezequiel Brailovsky (ARG) e Maximiliano Del Yesso (ARG)

Transmissão: TV Globo e Sportv

Prováveis escalações

Brasil: Éderson; Daniel Alves, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Alex Telles; Bruno Guimarães, Fred e Philippe Coutinho; Raphinha, Antony e Matheus Cunha. Técnico: Tite.

Paraguai: Silva; Escobar, Rojas, Junior Alonso, Arzamendia; Sánchez, Ojeda e Matías Rojas; Almirón, Sanabria e Carlos González. Técnico: Guillermo Schelotto.