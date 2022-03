Seleção Brasileira recebe primeiros convocados para jogos das Eliminatórias da Copa; veja lista

A Seleção Brasileira começou a se apresentar nesta segunda-feira (21) para os dois jogos das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo do Catar, nos dias 24 e 29 deste mês. Já são sete atletas que se integraram ao elenco comandado pelo técnico Tite.

Da Inglaterra, chegaram o zagueiro Thiago Silva, do Chelsea, o volante Fred e o lateral Alex Telles, do Manchester United, o meia Coutinho, do Aston Villa, o atacante Gabriel Martinelli, do Arsenal, e o atacante Richarlison, do Everton.

O zagueiro Felipe, do Atlético de Madrid, completou este pequeno grupo. O defensor foi chamado após o corte de Gabriel Magalhães, que pediu a dispensa para acompanhar o nascimento da primeira filha. O atacante Raphinha, do Leeds United, foi outro nome cortado após um teste positivo para a Covid-19.

A Seleção Brasileira foi convocada para dois jogos neste mês, nesta quinta (24), contra o Chile, no Maracanã, e diante da Bolívia, no dia 29, em La Paz. A princípio, serão as últimas partidas da seleção nas Eliminatórias, mas é possível ainda a realização do jogo contra a Argentina, que foi interrompido logo nos primeiros minutos, no ano passado.

