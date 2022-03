Seleção Brasileira é convocada para os jogos das Eliminatórias da Copa contra Chile e Bolívia

O técnico Tite convocou, nesta sexta (11), a Seleção Brasileira para os próximos jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022: contra Chile e Bolívia. A lista registrou 25 atletas, com atuações no futebol nacional e do exterior.

A primeira partida ocorre em 24 de março, às 20h30, no Maracanã. O duelo seguinte é no dia 29 do mesmo mês, no estádio Hermando Siles-BOL, às 20h30. O fechamento será diante da Argentina, em duelo ainda não marcado pela Fifa após ter sido paralisado e suspenso em São Paulo pela Anvisa por descumprimento de protocolos de saúde.

Próximos jogos do Brasil nas Eliminatórias da Copa:

24.03 - Brasil x Chile | às 20h30, no Maracanã, no Rio de Janeiro.

29.03 - Bolívia x Brasil | às 20h30, no Hermando Siles, em La Paz-BOL.

Leia mais Jogada CBF revela local de treinamento e concentração do Brasil na Copa do Mundo do Catar; veja fotos

A previsão de apresentação do grupo é em duas semanas, para atividades em território nacional e definição dos titularidades. A tendência é que os listados do futebol brasileiro desfalquem os respectivos clubes nas próximas competições.

O último jogo do Brasil foi a vitória por 4 a 0 sobre o Paraguai, no Mineirão, no dia 1º de fevereiro de 2022. Por conta da pandemia da Covid-19, a Fifa e a Conmebol optaram por adiar rodadas das Eliminatórias, o que atrasou o calendário.

Assista a convocação da Seleção Brasileira

Neste momento, a Seleção é a líder isolada da classificatória, com 39 pontos e vaga no Mundial. Ao todo, são 12 vitórias, três empates e 86,7% de aproveitamento. Os demais jogos foram: Bolívia (5x0), Peru (4x2), Venezuela (1x0), Uruguai (2x0), Chile (1x0), Colômbia (0x0), Paraguai (2x0), Equador (2x0), Peru (2x0), Venezuela (1x3), Uruguai (4x1), Colômbia (1x0), Argentina (0x0) e Equador (1x1).

Veja a lista de convocados da Seleção Brasileira:

Goleiros

Alisson (Liverpool-ING)

Éderson (Manchester City-ING)

Weverton (Palmeiras)

Laterais direitos

Danilo (Juventus-ITA)

Daniel Alves (Barcelona-ESP)

Laterais esquerdos

Alex Telles (Manchester United-ING)

Guilherme Arana (Atlético/MG)

Zagueiros

Éder Militão (Real Madrid-ESP)

Gabriel Magalhães (Arsenal-ING)

Marquinhos (Paris Saint-Germain-FRA)

Thiago Silva (Chelsea-ING)

Volantes

Casemiro (Real Madrid-ESP)

Arthur (Juventus-ITA)

Bruno Guimarães (Newcastle-ING)

Fabinho (Liverpool-ING)

Fred (Manchester United-ING)

Meias

Philippe Coutinho (Aston Villa-ING)

Lucas Paquetá (Lyton-FRA)

Atacantes

Neymar (Paris Saint-Germain-FRA)

Antony (Ajax-HOL)

Gabriel Martinelli (Arsenal-ING)

Richarlison (Everton-ING)

Rodrygo (Real Madrid-ESP)

Raphinha (Leeds-ING)

Vinícius Júnior (Real Madrid-ESP)