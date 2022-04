Qual é o mascote da Copa do Mundo 2022? Relembre os anos anteriores

O sorteio dos grupos da Copa do Mundo de 2022, realizado pela Fifa nesta sexta-feira (1º), revelou em primeira mão o mascote do torneio: o La'eeb, um lenço de cabeça masculino tradicional da cultura árabe.

No país sede da Copa, o Catar, ele recebe o nome de Ghutra e com a cor branca significa pureza. "Ele vem do mascoteverso cheio de energia e está pronto para trazer a alegria do futebol para todo mundo", anunciou a Fifa nas redes sociais.

O mascote apareceu pela primeira vez durante a abertura do sorteio dos grupos do Mundial, enquanto foi mostrado ao lado dos mascotes das edições anteriores.

Mascotes da Copa do Mundo

Assim como todos os anos, o mascote é figura especial nos jogos da Copa do Mundo. No Brasil, em 2014, o Fuleco virou figurinha carimbada em todos os eventos relacionados ao torneio. Já na Rússia, em 2018, o Zabivaka virou um dos brinquedos favoritos na época.

Copa do Mundo de 2018

Foto: reprodução

Copa do Mundo de 2014

Foto: reprodução

Copa do Mundo de 2010

Foto: reproução/Fifa