Tá sentindo o clima? A Copa do Mundo do Catar já começou! É que a Fifa lançou a trilha oficial da competição nesta sexta-feira (1). O single “Hayya Hayya” (Better Together) foi gravado pelo trio Trinidad Cardona, Davido e Aisha. A canção traz influências do R&B e do reggae. Confira o vídeo abaixo.

Trinidad Cardona é um conhecido artista americano, cantor de R&B que viralizou com a canção “Jennifer”. Davido cresceu na Nigéria. Ele é estrela do Afrobeats e tem sucessos como Fall e If. Aisha é uma das cantoras mais populares do Catar. Sensação da música pop, ela chegou a se apresentar na Assembleia Geral das Nações Unidas em Nova York.

"Ao reunir vozes das Américas, África e Oriente Médio, essa canção simboliza como a música e o futebol podem unir o mundo. Como parte da estratégia musical renovada da FIFA, a trilha sonora de várias músicas aproximará os fãs apaixonados do espírito da Copa do Mundo FIFA como nunca antes", disse Kay Madati, diretor comercial da Fifa.

Além dessa canção, outras serão lançadas nos próximos meses até a chegada do Mundial. Será a primeira vez que a trilha sonora da competição vai ter outras composições. Artistas internacionais, de diversos estilos, darão o tom de globalidade ao torneio. Uma das estrelas de Hayya Hayya, Trinidad comenta:

"Quando ouvi a música pela primeira vez, fiquei imediatamente de bom humor. É uma celebração, incorpora tudo o que a Copa do Mundo representa. Pessoas de todo o mundo se unindo, e eu adoro essa mensagem", diz o cantor.

A primeira apresentação oficial vai ocorrer durante o Sorteio da Copa do Mundo, nesta sexta-feira. O Jogada acompanha o evento em tempo real. Mas você pode conferir o clipe de Hayya Hayya abaixo.

VEJA O CLIPE DE HAYA HAYA (BETTER TOGETHER)

