Com Tite no top 3, lista mostra os técnicos mais bem pagos da Copa do Mundo do Catar

Técnico da Seleção Brasileira, Tite está entre os salários mais altos entre os treinadores da Copa do Mundo do Catar. O ex-treinador do Corinthians é o terceiro mais bem pago da competição. Por ano, ele recebe 3,9 milhões de euros (algo em torno de R$ 20,6 milhões).

Tite só é ultrapassado por Hans-Dieter Flick (Alemanha) e de Didier Deschamp (França). Respectivamente, eles recebem 6,5 milhões de euros (R$34,4 milhões) e de 4,4 milhões de euros (R$ 23,3 milhões).

A lista com os 10 técnicos mais bem pagos do Mundial, que será em novembro, tem a maioria formada por técnicos de países europeus, como: Inglaterra, Espanha, Holanda e Suíca.

No entanto, há surpresas. As fortunas do Oriente Médio levaram o treinador da seleção do Catar, anfitriã da competição em 2022, ao ranking. Também entrou a da Arábia Saudita, que é comandada por um francês.

Veja a lista dos treinadores mais bem pagos da Copa



(valores em euro por ano)

Hansi Flick (Alemanha) – 6,5 milhões Didier Deschamps (França) – 4,4 milhões Tite (Brasil) – 3,9 milhões Gareth Southgate (Inglaterra) – 3,5 milhões Louis van Gaal (Holanda) – 3 milhões Felix Sánchez (Qatar) – 2,5 milhões Fernando Santos (Portugal) – 2,5 milhões Hervé Renard (Arábia Saudita) – 1,8 milhão Murat Yakin (Suíça) – 1,6 milhão Luis Enrique (Espanha) – 1,5 milhão

Quero receber conteúdos exclusivos de esporte