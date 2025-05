Racing goleia Bucaramanga por 4x0 e assume liderança do Grupo do Fortaleza na Libertadores

O Racing assumiu a liderança do grupo do Fortaleza da Libertadores ao golear o Bucaramanga por 4x0 nesta terça-feira (6). A partida, válida pelo Grupo E, foi no estádio Estádio Américo Montanini, em Bucaramanga, na Colômbia, pela 4ª rodada.

Classificação

Com o resultado, o Racing assumiu a liderança do Grupo E com 7 pontos, deixando o Bucaramanga com 5. O Fortaleza, com 4, ainda entra em campo contra o Colo Colo, que tem 2, no Castelão.

Os gols

O Racing abriu o placar aos 4 minutos de jogo, com Adrian Martínez. La Academia construiu a goleada no 2º tempo, com gols de Solari, aos 11, Sosa aos 25 e Barrios, aos 49.