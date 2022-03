Com Neymar, Vini Júnior e Antony, Tite esboça time para enfrentar o Chile nas Eliminatórias da Copa

A Seleção Brasileira segue em preparação para os últimos jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo. Tite aproveitou o segundo dia de treinos, nesta terça-feira (22), na Granja Comary, no Rio de Janeiro, para esboçar o time que deve enfrentar o Chile. O técnico conta com 23 jogadores e aguarda a chegada do goleiro Everson, que se apresenta nesta quarta.

A comissão técnica dividiu o time em dois campos. O grupo realizou o mesmo trabalho tático, com movimentações ofensivas e defensivas, sem uma equipe adversária posicionada do outro lado.

O time escalado no Campo 1 era: Alisson, Danilo, Marquinhos, Thiago Silva e Guilherme Arana; Casemiro, Fred e Lucas Paquetá; Antony, Neymar Jr. e Vini Jr. A equipe teve o comando de Tite.

Já no Campo 2, a equipe foi formada por Weverton, Dani Alves, Eder Militão, Felipe e Alex Telles; Fabinho, Bruno Guimarães e Philippe Coutinho; Rodrygo, Richarlison e Gabriel Martinelli.

Após o treino tático, os atletas realizaram exercícios de bolas paradas defensivas e outros voltados para finalizações e cruzamentos. Brasil e Chile se enfrentam nesta quinta-feira (24), às 20h30, no Maracanã. As equipes fazem penúltimo jogo das Eliminatórias Sul-Americanas.

Legenda: O grupo de 23 jogadores segue na preparação para enfrentar o Chile. Foto: Lucas Figueiredo/CBF