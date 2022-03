Ex-Ceará, Everson se apresenta à Seleção Brasileira nesta quarta-feira

Novamente convocado para a Seleção Brasileira, o goleiro Everson, ex-Ceará e campeão nacional com o Atlético-MG, vai se apresentar nesta quarta-feira (23) na Granja Comary, em Teresópolis (RJ). Ele vai se juntar ao resto da equipe, que treina desde o início da semana. O próximo desafio é o Chile, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo.

É a segunda vez que Everson é convocado para defender a camisa da Seleção. Em 2021, o goleiro fez parte do grupo nos jogos contra Chile, Argentina e Peru. Nas redes sociais, ele agradeceu o chamado do técnico Tite.

O atleta de 31 anos foi chamado após o corte de Éderson, do Manchester City. O goleiro do time inglês apresentou gastroenterite, que é uma inflamação no estômago e nos intestinos. Everson deve se apresentar apenas na quarta, após a primeira partida da semifinal do Mineiro. O Galo enfrenta a Caldense no mesmo dia.

O Brasil enfrenta o Chile na quinta-feira (24), às 21h30, no Maracanã. Na última rodada das Eliminatórias, a Amarelinha encara a Bolívia em La Paz, no dia 29 de março.

Com o Ceará, Everson tornou-se campeão Cearense duas vezes. Ele também foi peça fundamental na permanência da equipe na Série A em 2018.