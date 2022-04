Copa do Mundo de 2022: Seleção Brasileira enfrenta a Sérvia na estreia; confira grupos

O sorteio da fase de grupos da Copa do Mundo de 2022 ocorreu nesta sexta-feira (1º). Em busca do hexacampeonato, a Seleção Brasileira ficou no Grupo G, com Suíça, Sérvia e Camarões.

A abertura da competição será no dia 21 de novembro, entre Catar, anfitrião do Mundial, e o Equador, dois times do Grupo A.

Legenda: A Fifa definiu os oito grupos da Copa do Mundo de 2022 Foto: divulgação / Fifa

Gustavo de Negreiros e Dênis Medeiros avaliam os grupos:

Pelo regulamento, as partidas do Brasil serão nos dias 24 (Sérvia) e 28 de novembro (Suíça) e 2 de dezembro (Camarões). O Mundial ocorre entre 18 de novembro e 21 de dezembro, em cinco sedes (Lusail, Al Khor, Al Rayyan, Al Wakrah e Doha).

Veja os grupos da Copa do Mundo de 2022:

Grupo A : Catar + Holanda + Senegal + Equador

: Catar + Holanda + Senegal + Equador Grupo B : Inglaterra + EUA + Irã + (País de Gales, Escócia ou Ucrânia)

: Inglaterra + EUA + Irã + (País de Gales, Escócia ou Ucrânia) Grupo C : Argentina + México + Polônia + Arábia Saudita

: Argentina + México + Polônia + Arábia Saudita Grupo D : França + Dinamarca + Tunísia + (Peru, Austrália ou Emirados Árabes)

: França + Dinamarca + Tunísia + (Peru, Austrália ou Emirados Árabes) Grupo E : Espanha + Alemanha + Japão + Repescagem II (Costa Rica ou Nova Zelândia)

: Espanha + Alemanha + Japão + Repescagem II (Costa Rica ou Nova Zelândia) Grupo F : Bélgica + Croácia + Marrocos + Canadá

: Bélgica + Croácia + Marrocos + Canadá Grupo G : Brasil + Suíça + Sérvia + Camarões

: Brasil + Suíça + Sérvia + Camarões Grupo H: Portugal + Uruguai + Coréia do Sul + Gana

Saiba como foi o sorteio da Copa do Mundo: