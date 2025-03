Fortaleza terá logística com avião fretado e cinco horas de ônibus para encarar Sousa

A logística do Fortaleza para viajar até Sousa, interior da Paraíba, onde enfrentará o time homônimo da cidade, pela Copa do Nordeste, envolverá trechos de avião e de ônibus. No total, a delegação tricolor fará cinco horas de percurso por terra para jogar no Estádio Marizão na quarta-feira (19).

A viagem para Sousa começará na tarde desta terça-feira (18), após um treino do time no centro de excelência Alcides Santos. O Leão seguirá em voo fretado para Juazeiro do Norte e quando desembarcar vai viajar de ônibus até o interior paraibano, distante cerca de 132km (em linha reta). A estimativa é de duas horas e meia de viagem.

Depois do jogo na quarta, marcado para às 21h30min, válido pela 6ª rodada da Copa do Nordeste, o time retornará para Juazeiro do Norte de ônibus, percorrendo mais duas horas e meia na estrada, e dorme no Cariri. Na tarde de quinta-feira (20), conclui o percurso para Fortaleza de avião e assim que desembarcar vai treinar no Pici.

Na semana que antecede o segundo Clássico-Rei do Campeonato Cearense, portanto, o Tricolor terá pouco tempo para treinamentos focados no jogo e ficará apenas com a sexta-feira (21) como dia livre apenas para trabalhos focados no duelo contra o Ceará.

O elenco do Fortaleza fez treino de reapresentação nesta segunda-feira (17), no período da tarde. É provável que alguns atletas sejam poupados por Vojvoda e não viajem com a delegação para Sousa por conta do Clássico-Rei de sábado (22). O volante Pol Fernandez, que foi expulso contra o Ceará no jogo de ida da final do Cearense, no entanto, tende a ser utilizado contra o Dinossauro do Sertão.