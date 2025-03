Atlético-MG deseja Pochettino e pode envolver Deyverson em acordo com Fortaleza

O Atlético-MG tem interesse na contratação do meia argentino Tomás Pochettino, do Fortaleza. O atleta de 29 anos tem contrato com o Leão até dezembro de 2025 e foi um pedido do treinador Cuca.

No Pici desde 2023, o jogador acumula 141 partidas com a camisa tricolor, somando 14 gols e 25 assistências. Peça importante sob comando de Vojvoda, perdeu espaço no fim da última temporada. No ano vigente, por exemplo, foram 11 partidas, com um gol e duas assistências até o momento.

Revelado pelo Boca Juniors-ARG, tem passagens também por Defensa Y Justicia-ARG, Talleres-ARG, River Plate-ARG, além de Austin-EUA. O interesse pela contratação foi confirmado pelo diretor de futebol do Galo, Victor Bagy, em entrevista para a Rádio Itatiaia na última semana.

"É um jogador interessante. É um jogador acostumado com o futebol brasileiro. Tem qualidades, tem virtudes. Nós vamos avaliar”, declarou.

Troca por Deyverson

Legenda: O atacante Deyverson tem contrato com o Atlético-MG até o fim de 2025 Foto: Gledston Tavares / AFP

As diretorias de Atlético-MG e Fortaleza também possuem contato para a transferência do atacante Deyverson. O time leonino enviou uma proposta oficial de três anos para a contratação do atleta, que encerra vínculo no fim de 2025. Assim, a situação é debatida internamente para a movimentação.

Com o surgimento do desejo do Galo por Pochettino, uma troca entre as peças é avaliada. A expectativa é de uma definição na próxima semana, após a final do Campeonato Cearense de 2025.

O atual período de contratações foi aberto entre os 10 de março e 11 de abril, sendo exclusivo para jogadores que atuam nos Estaduais. Depois irá existir um novo intervalo, entre 2 e 10 de junho, com todas as operações liberadas. Por fim, a última janela será entre os dias 10 de julho e 2 de setembro.