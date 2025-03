Libertadores: Fortaleza, Racing, Colo-Colo e Bucaramanga se reúnem para discutir segurança das torcidas visitantes

Fortaleza, Racing, Colo-Colo e Atlético Bucaramanga lançaram uma nota conjunta nesta quarta-feira (26). As equipes, que fazem parte do Grupo E da Libertadores, se reuniram em iniciativa inédita para que sejam garantidas as condições necessárias de segurança para as torcidas visitantes nos jogos fora de casa. O comunicado foi publicado nas redes sociais dos clubes.

Leia o comunicado:

"Torcidas da América do Sul!

Os clubes se uniram para trabalhar em conjunto para que os próximos encontros desportivos do Grupo E da Conmebol Libertadores sejam um grande espetáculo no campo e uma linda festa nas arquibancadas.

De maneira inédita, os dirigentes dos quatro clubes, liderados por seus presidentes, tiveram uma conversa fraternal, onde se comprometeram a dar as condições necessárias para que a torcida visitante tenha uma experiência de estádio segura e uma estadia memorável no país anfitrião.

No encontro, ficou acordado que todos os clubes vão dispor de entradas para a torcida visitante e coordenarão, com a autoridade local, sua entrada segura ao estádio. O chamado das instituições a todos os seus torcedores é para que se somem a esta iniciativa e se comprometam a honrar os espaços esportivos e respeitar os rivais."

Fortaleza e Racing se enfrentaram na primeira rodada da competição, na terça-feira (1), a partir das 21h30 (de Brasília), na Arena Castelão. O segundo jogo do grupo será no mesmo horário e dia, quando Atlético Bucaramanga e Colo-Colo duelam no Estádio Américo Montanini.