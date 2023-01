Fortaleza anuncia Tomás Pochettino como novo reforço para a temporada de 2023

O meia argentino Tomás Pochettino é o novo reforço do Fortaleza. O atleta de 26 anos chega em definitivo até o fim de 2025, com 80% dos direitos econômicos adquiridos junto ao Austin FC, dos Estados Unidos.

"É um jogador de meio campo com bastante experiência internacional, um atleta acostumado a grandes competições, esteve no último ano no River Plate. Jogou a última Libertadores contra a gente, inclusive aqui no Castelão. Então, é um atleta de boa passagem internacional, de muita movimentação, faz as três funções no meio campo, pode também até jogar aberto pelo lado direito", afirmou o presidente tricolor Marcelo Paz.

Revelado pelo Boca Juniors-ARG, o atleta tem passagens por Defensa y Justicia-ARG, Talleres-ARG e River Plate-ARG, todos da Argentina. Assim, será apenas a segunda temporada internacional da carreira do jogador.

Em 2022, disputou 24 partidas pelo River Plate, com um gol marcado e duas assistências.

