Reforço do Fortaleza, Tomás Pochettino é sobrinho do treinador Mauricio Pochettino, ex-PSG

Reforço do Fortaleza para 2023, o meia Tomás Pochettino é sobrinho do treinador Mauricio Pochettino, finalista da UEFA Champions League com o Tottenham em 2019 e ex-técnico do Paris Saint-Germain de Mbappé e Neymar.

Revelado pelo Boca Juniors, Pochettino estava emprestado ao River Plate e chega ao Leão em definitivo até o fim de 2025. O meia atuará pela 2ª vez na carreira longe da Argentina. A primeira experiência será em 2021, defendendo o Austin FC, dos Estados Unidos, clube que detém os direitos do jogador.

Em 2022, defendendo o River Plate, Pochettino enfrentou o Fortaleza na Taça Libertadores da América. No confronto, participou durante 81 minutos, sofreu o pênalti convertido por Enzo Fernández e teve 69,2% de êxito nos passes, sendo um decisivo, conforme o SofaScore, site especializado em estatísticas de futebol.

Na carreira, o meio-campista acumula passagens por Boca Juniors, Defensa y Justicia, Talleres, Austin FC (EUA) e River Plate.

FICHA TÉCNICA

Nome : Tomás Pochettino.

: Tomás Pochettino. Nascimento : 01/02/1996 (26 anos).

: 01/02/1996 (26 anos). Naturalidade: Santa Fé-ARG.

Posição : Meio-campista.

: Meio-campista. ​Títulos : Campeonato Argentino (2015).

: Campeonato Argentino (2015). Clubes: Boca Juniors, Defensa y Justicia, Talleres, Austin FC (EUA), River Plate e Fortaleza.