Ceará inicia preparação para enfrentar o CRB na Série B e realiza treino tático de produção ofensiva

O elenco do Ceará se reapresentou na tarde deste sábado (4) após a derrota sofrida para o CRB na última quinta-feira (2), em Maceió (AL), pela partida de ida da terceira fase da Copa do Brasil. Agora o Vovô se prepara para enfrentar o próprio CRB, mas pela Série B.

Entre as atividades realizadas estão trabalhos regenerativos na parte interna, ativação física na academia, aquecimento no gramado, treinamento tático com foco na produção ofensiva e trabalho de posicionamento e marcação pressão em campo reduzido.

Na manhã do próximo domingo (5), Vagner Mancini comanda o treino de apronto do Ceará para a partida contra o CRB. O técnico deve seguir sem contar com Erick Pulga e Saulo, machucados. Matheus Felipe é desfalque por suspensão.

Ceará e CRB entram em campo nesta segunda-feira (6), às 19h de Brasília, no estádio Presidente Vargas (PV), em Fortaleza (CE), para disputar a terceira rodada da Série B do Brasileirão 2024, a segunda divisão do Campeonato Brasileiro.