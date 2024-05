Ceará embarca sem Richard e Mugni para jogo contra o Operário-PR; veja lista de relacionados

A delegação do Ceará embarcou no início da tarde desta sexta-feira (17) com destino a Ponta Grossa (PR), onde enfrenta no domingo (19) o Operário-PR, pela sexta rodada da Série B do Brasileirão 2024.

As ausências no embarque foram do meio-campista Guilherme Castilho e do atacante Saulo Mineiro, suspensos, além do meia-atacante Lucas Mugni e do goleiro Richard. O Diário do Nordeste apurou, porém, que o goleiro seguirá viagem depois e não será desfalque na partida.

Legenda: Recalde, Jonathan e Janderson Foto: Reprodução/Jogada 1º Tempo

VEJA LISTA DE RELACIONADOS

Goleiros : Richard (seguirá viagem depois) e Bruno Ferreira

: Richard (seguirá viagem depois) e Bruno Ferreira Zagueiros : Yago, Ramon Menezes, David Ricardo, Jonathan e Matheus Felipe

: Yago, Ramon Menezes, David Ricardo, Jonathan e Matheus Felipe Laterais : Rafael Ramos, Paulo Victor, Raí Ramos e Matheus Bahia

: Rafael Ramos, Paulo Victor, Raí Ramos e Matheus Bahia Meio-campistas : De Lucca, Richardson, Jean Irmer , Lourenço, Recalde e Bruninho

: De Lucca, Richardson, Jean Irmer , Lourenço, Recalde e Bruninho Atacantes: Erick Pulga, Janderson, Facundo Castro, Facundo Barceló e Aylon

Operário-PR e Ceará entram em campo neste domingo (19), às 16h de Brasília, no estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa (PR), para disputar a sexta rodada da Série B do Brasileirão 2024, a segunda divisão do Campeonato Brasileiro.