Em retorno de Kobayashi, Ferroviário libera gratuidade para mulheres em jogo contra o ABC

O Ferroviário enfrenta o ABC-RN em mais uma rodada da Série C. O jogo também marca o retorno do técnico Paulinho Kobayashi, que foi campeão da Série D com o time coral. Para o duelo no Estádio Presidente Vargas, mulheres terão entrada gratuita, e o clube seguirá com o ingresso social. O Tubarão da Barra busca a primeira vitória no torneio nacional.

A mulher interessada no ingresso precisa ir a uma das lojas do Ferroviário (na Barra do Ceará ou no Shopping Aldeota). A retirada pode ser feita até este sábado (18). Para a entrada delas, haverá uma catraca exclusiva no dia do jogo, no setor laranja. As crianças, acompanhadas de um responsável, também entram gratuitamente.

O torcedor que for adquirir o ingresso solidário paga o valor de meia-entrada junto com um quilo de alimento. Apenas nos setores de arquibancadas (R$30) e cadeiras (R$60). Além das lojas físicas, também é possível adquirir ingressos neste site. Já os sócios-torcedores devem fazer check-in no site www.sociocoral.com.br.

O Ferroviário recebe o ABC-RN para o jogo da quinta rodada da competição. As equipes se enfrentam a partir das 19h (de Brasília), no PV.

VEJA VALORES E SETORES DISPONÍVEIS

Arquibancada (Setores Azul e Laranja):

Ingresso Solidário: R$ 30 + 1kg de alimento

Inteira: R$ 60 / Meia: R$ 30

Cadeira (Setor Social):

Ingresso Solidário: R$ 60 + 1kg de alimento

Inteira: R$ 120 / Meia: R$ 60

Visitante (Setor Amarelo Especial):

Ingresso Solidário: R$ 50 + 1kg de alimento

Inteira: R$ 100 / Meia: R$ 50

LOJAS DO FERROVIÁRIO

LOJA DO FERROVIÁRIO BARRA

Vila Olímpica Elzir Cabral

Rua Dona Filó, 650

LOJA DO FERROVIÁRIO ALDEOTA

Shopping Aldeota – Piso L0

Av. Dom Luis, 500

SHOPPING PROHOSPITAL CENTRO

Rua Barão do Rio Branco, 1847

SHOPPING PROHOSPITAL MESSEJANA

Rua Manuel Castelo Branco, 399

SHOPPING PROHOSPITAL BEZERRA

Av. Bezerra de Menezes, 2275

SHOPPING PROHOSPITAL ALDEOTA

Av. Desembargador Moreira, 1337