Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, domingo (5/5)

A lua segue minguando no signo de Áries e não faz aspecto com nenhum outro planeta no céu. O domingo pede descanso. Você precisa armazenar forças para a próxima fase que vai iniciar na quarta, dia 08/05. A Lua chega pertinho do Nodo Norte e você já sabe o que fazer e para onde ir. E ao mesmo tempo se opõe ao Nodo Sul, apontando o que você precisa soltar. Mude a rota ou o processo. Vênus e Marte estão domiciliados, empoderados te ajudando e encorajando a fazer a melhor escolha. Sinta, escute o conselho que está vindo do alto.

Áries

Neste momento o universo está trabalhando para que você se liberte dos vícios de relacionamentos que impedem o seu desenvolvimento pessoal. Conquiste a sua autonomia e não esqueça que você tem a sua própria vida.

Touro

Neste momento o universo está trabalhando para que você liberte-se dos maus hábitos e cuide da sua saúde física, emocional e espiritual. Se organize por dentro, busque uma prática espiritual e aproveite os momentos de silêncio.

Gêmeos

Neste momento o universo está trabalhando para que você olhe para suas paixões, talentos e prazeres. Não permita que a falta de confiança em si mesmo(a) lhe impeça de viver com serenidade, pois quando você reconhece sua potência aprende a se relacionar melhor com grupos e amigos.

Câncer

Neste momento o universo está trabalhando para que você experimente novos caminhos, vá em busca de cumprir sua missão e tente construir uma carreira ou fazer algo pelo mundo usando suas habilidades, libertando-se de um passado que ainda te aflige.

Leão

Neste momento o universo está trabalhando para que você seja mais tolerante e compreensivo. Tente rever o modo como você se comunica, pois chegou a hora de crescer, ultrapassar fronteiras e buscar novos saberes.

Virgem

Neste momento o universo está trabalhando para que você olhe para seus valores materiais, apegos e padrões antigos. Chegou a hora de se reiventar e sair do controle. Lembre-se que tudo acaba um dia.

Libra

Neste momento o universo está trabalhando para que você se liberte de padrões de comportamento do passado que ainda influenciam o seu modo de se expressar. Abra seu coração para viver encontros que façam sentido para sua evolução.

Escorpião

Neste momento o universo está trabalhando para que você se abra alguns cofres secretos da sua alma e se liberte dos temores, pois ao resolver esses conflitos internos você consegue organizar sua vida prática.

Sagitário

Neste momento o universo está trabalhando para que você se liberte do olhar do outro e crie um EU verdadeiro. Cultive a alegria de viver e de ser quem você é, seja por meio de uma atividade criativa, prazerosa ou um hobby.

Capricórnio

Neste momento o universo está trabalhando para que você resgaste suas histórias, experiências do passado, relações familiares e se liberte dos padrões recorrentes que acabam interferindo na sua subida ao topo.

Aquário

Neste momento o universo está trabalhando para que você se liberte de crenças antigas. Você precisa se abrir e acolher opiniões diferentes das suas. Valorize a diversidade do conhecimento.

Peixes

Neste momento o universo está trabalhando para que você faça valer seus talentos e cuide bem do que é seu. Abra espaço para as realização material na sua vida.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.