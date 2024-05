Tony Ramos segue bem e conversa com familiares, diz Denise Fraga

A atriz Denise Fraga, amiga de Tony Ramos, visitou o ator no Hospital Samaritano Botafogo, no Rio de Janeiro, nesta sexta-feira (17). O artista passou por uma cirurgia de drenagem de um hematoma subdural, na quinta-feira (16). Nas redes sociais, a atriz revelou o estado de saúde do global.

"Gente, eu queria muito agradecer o carinho de vocês. A vida prega peças na gente, mas foi um susto, eu estou muito aliviada. A gente acabou de estar com o Tony no hospital, ele está muito bem, a cirurgia foi um sucesso, doutor Paulo Niemeyer é um craque. Ele está bem, ele está falando, está fazendo piada, o Tony que a gente conhece. E agora é a gente rezar, continuar rezando para a recuperação rápida dele", disse no Instagram.

Tony e Denise estavam em cartaz, no Teatro Tuca, em São Paulo, às sextas, sábados e domingos. As apresentações foram canceladas até o próximo 26 de maio. "Novas sessões serão abertas para atender todo o público em breve. Contamos muito com a compreensão e paciência de todo nosso público nesse momento, e desde já agradecemos a atenção", afirmou o Teatro Tuca.

Conforme o último boletim médico, o artista está "lúcido e estável" e "mostrou significativa melhora" nesta sexta-feira (17).

Procedimento cirúrgico

Tony Tamos passou pelo procedimento cirúrgico para estancar um sangramento intracraniano, ou seja, drenar um coágulo no cérebro. Ele havia passado mal em casa, na manhã da quinta (16).

Um hematoma subdural se caracteriza pelo acúmulo de sangue entre o cérebro e o crânio. O ator pode ter tido o tipo crônico, que ocorre quando alguém bate a cabeça "de forma banal" e, muitas vezes, não lembra o que pode ter provocado, segundo informações do g1.