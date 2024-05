Tony Ramos está lúcido e sem ajuda de aparelhos, diz boletim médico

O ator Tony Ramos está "lúcido e estável" após passar por uma cirurgia de drenagem de um hematoma subdural, no Hospital Samaritano Botafogo, na quinta-feira (16). Conforme boletim médico, o artista "mostrou significativa melhora".

"O paciente realizou uma nova tomografia de crânio na manhã de hoje (17/05), que mostrou significativa melhora. Tony Ramos respira sem auxílio de aparelhos, está lúcido e seu estado de saúde é estável", diz comunicado enviado ao g1.

Cirurgia cerebral

Tony Tamos passou por uma cirurgia cerebral para estancar um sangramento intracraniano. O ator operado pelo neurocirurgião Paulo Niemeyer Filho. Ele havia passado mal em casa, pela manhã.

Com 60 anos de carreira, o artista possui 46 como ator da Globo. Tony está em cartaz com a peça "O Que Só Sabemos Juntos" no Teatro Tuca, em Perdizes, na zona oeste de São Paulo. O trabalho mais recente na TV foi na novela "Terra e Paixão", como o personagem Antônio La Selva.