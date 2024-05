Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, sábado (18/5)

O céu está super movimentado, mas é Vênus que está no comando. E a pergunta do dia é: o que é valioso para você? A Lua chegou em Libra e faz aspectos com o Sol, Júpiter, Netuno e Plutão. O Sol, Vênus, Júpiter e Urano se unem no signo de Touro. E Urano vai dar uma sacudida, ou seja, vai balançar as estruturas. Olhe para os exageros na sua vida. E quando você compreende a situação e enxerga a cena e o cenário muda. O acaso pode te ajudar. Mas cuidado com cortes, surpresas e mudanças de rota. O sinal está verde, tome fôlego e vá.

Áries

Evite conflitos desnecessários e pense duas vezes antes de falar. Tá rolando uma festa no céu e hoje tudo pode acontecer. Fique atento a sua vida financeira. Use a sua criatividade e quem sabe Urano não te surpreenda com um ganho extra. Uma oportunidade única pode bater à sua porta.

Touro

Sinto que hoje você pode ser surpreendido positivamente. Uma porta se abre, uma pessoa chega ou quem sabe uma renda extra. Observe o movimento de hoje e dos próximos dias. Saia da rotina, chegou a hora de agir para mudar ou renovar.

Gêmeos

O Sol e Júpiter, junto com Vênus e Urano, se alinham trazendo sorte, sugerindo que oportunidades surpreendentes podem aparecer de maneira inesperada. É como estar exatamente no lugar certo no momento certo.

Câncer

O sábado chega com uma energia contagiante, capaz de abrir portas em áreas inesperadas. Esteja atento a oportunidades em projetos colaborativos, como um convite para integrar uma equipe em um evento significativo. Prepare-se para acolher as novidades e aproveitar as situações que surgirem, pois elas podem trazer resultados promissores e até mesmo transformar o rumo das suas atividades atuais.

Leão

Uma conjunção entre o Sol, Júpiter, Vênus e Urano promete um dia cheio de sorte e oportunidades, beneficiando especialmente questões profissionais ou projetos nos quais você tem se empenhado. Esteja pronta para aceitar novas oportunidades que podem surgir de maneira inesperada, como um novo projeto, uma promoção ou até mesmo um reconhecimento público pelo seu trabalho.

Virgem

Prepare-se para receber boas notícias e oportunidades, especialmente em áreas relacionadas à educação e viagens. Pode surgir a chance de participar de um evento ou receber um reconhecimento inesperado. Esses acontecimentos têm o potencial de abrir novas portas e proporcionar um crescimento que você nunca imaginou.

Libra

O sábado promete ser um ponto alto da sua semana, devido a uma rara conjunção planetária que cria condições para mudanças significativas. Nesse dia, você pode encontrar uma oportunidade financeira inesperada—talvez uma promoção, um bônus, ou até mesmo um investimento que se revela mais lucrativo do que o previsto. Pode ser também uma mudança no seu jeito de enxergar algumas situações.

Escorpião

Um período de sorte se aproxima, com a conjunção do Sol, Júpiter, Vênus e Urano prometendo abrir portas e trazer oportunidades inesperadas que podem beneficiar consideravelmente suas relações e parcerias. Esteja aberta a receber boas notícias que podem vir de onde você menos espera.

Sagitário

Pode ser que hoje você receba boas notícias no âmbito profissional. Este é um ótimo dia para iniciativas que requerem visibilidade e influência. Talvez um projeto importante receba reconhecimento ou uma ideia inovadora consiga o apoio necessário para se concretizar.

Capricórnio

O sábado pode ser um dia cheio de diversão, prazer e bem-estar. Aproveite para relaxar e fazer algo que realmente lhe traga alegria, seja um hobby que você adora, um encontro romântico, ou uma festa com amigos e família.

Aquário

Um fluxo de energia favorece a diversão, prazer e alegrias na sua vida. O sábado promete ser um dia muito alegre, seja em uma festa ou em uma farra com amigos com direito a boas conversas e risadas.

Peixes

O sábado promete encontros inesperados com pessoas inspiradoras. Pode ser também aquela ideia que surge do nada. Tome fôlego para seus projetos. Esteja aberto a novas experiências.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.