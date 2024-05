Corinthians x Fortaleza: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Corinthians e Fortaleza entram em campo na noite deste sábado (4) pela Série A do Campeonato Brasileiro. A partida, válida pela 5ª rodada da competição, vai ser realizada na Neo Quimica Arena, em Itaquera, às 21h (horário de Brasília).

O Timão iniciou a rodada na 15ª colocação na tabela, com quatro pontos somados. A campanha até aqui tem duas derrotas, um empate e uma vitória. O triunfo veio em cima do Fluminense, na último jogo pela Série A, pelo placar de 3x0. Este também foi o único jogo que a equipe paulista balançou as redes até aqui, com dois gols de Wesley e Cacá.

Já o Fortaleza ainda segue invicto no Brasileirão e é o 11º colocado. Com um jogo a menos, o Tricolor soma cinco pontos com uma vitória e dois empates. O time de Vojvoda não conseguiu vencer nas duas últimas rodadas que entrou em campo dentro de casa e precisa recuperar os pontos perdidos.

ONDE ASSISTIR

Na TV, a partida será transmitida no Sportv e no Premiere. Já na rádio, a Verdinha também passa todas as emoções do confronto com detalhes em tempo real no Diário do Nordeste.

COMO CHEGA O CORINTHIANS | AUSÊNCIAS E DÚVIDAS

O momento do Corinthians é de instabilidade. O Timão não começou bem na Série A de 2024, mas conseguiu a primeira vitória de forma maiúscula na última rodada contra o Fluminense por 3x0. No meio de semana, pela Copa do Brasil, a equipe paulista também saiu na frente no duelo contra o América-RN por 2x1, fora de casa.

A lista de desfalques do treinador António Oliveira ainda é extensa. Estão fora do confronto: Yuri Alberto, Pedro Henrique, Diego Palacios, Maycon, Igor Coronado, Matheus Araújo e Ruan Oliveira.

Um retorno importante, em relação ao último jogo da temporada, é do meia Rodrigo Garro, que estava suspenso na Copa do Brasil. Recuperado de um quadro de dengue, Gustavo Henrique também deve voltar a ser opção. Já os laterais Fagner e Hugo, que foram poupados neste confronto anterior, devem retornar a equipe principal.

COMO CHEGA O FORTALEZA | AUSÊNCIAS E DÚVIDAS

Com uma sequência de dez jogos de invencibilidade, o Tricolor do Pici volta a focar na Série A e pretende recuperar os pontos perdidos na Arena Castelão. Apesar da boa sequência sem derrotas, o time soma cinco empates dentro deste período. Mas, para voltar a somar três pontos na tabela, Vojvoda precisa quebrar mais um tabu: vencer o Corinthians fora de casa.

No meio de semana, pela Copa do Brasil, o time empatou sem gols contra o Vasco. Depois disso, o elenco realizou toda a preparação para enfrentar o Timão dentro do Centro de Excelência Alcides Santos.

Manhã de atividades no Centro de Excelência Alcides Santos. 👊🦁



📸 Kael Morais/FEC#FortalezaEC pic.twitter.com/NZKJmnLd3k — Fortaleza Esporte Clube 🦁 (@FortalezaEC) May 3, 2024

A lista de Departamento Médico do Leão ainda está cheia. Calebe, Kuscevic, Cardona e Lucas Sasha ainda se recuperam de lesões e, por isso, são desfalques certos para o jogo deste sábado. Por outro lado, Breno Lopes se recuperou de um quadro de gripe e está a disposição.

PALPITES

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Corinthians: Escalação provável: Carlos Miguel; Fagner, Félix Torres, Cacá e Hugo; Raniele, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Gustavo Mosquito (Pedro Raul), Romero e Wesley. Treinador: António Oliveira.

Fortaleza: João Ricardo, Tinga, Brítez, Titi, Bruno Pacheco; Hércules, Pedro Augusto, Kervin Andrade; Pikachu, Moisés e Lucero. Treinador: Juan Pablo Vojvoda.

FICHA TÉCNICA | CORINTHIANS X FORTALEZA

Data: 03/05/2024

Local: Neo Química Arena

Horário: 21h (horário de Brasília)

Transmissão: Sportv, Premiere, Verdinha e tempo real no Diário do Nordeste

Árbitro: Felipe Fernandes de Lima

Assistente 1: Bruno Raphael Pires (FIFA)

Assistente 2: Felipe Alan Costa de Oliveira

VAR: Gilberto Rodrigues Castro Junior