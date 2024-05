Real Madrid é campeão da LaLiga 2023/24 e conquista 36º título do Campeonato Espanhol

O Barcelona não conseguiu adiar o título do Campeonato Espanhol do Real Madrid. O time catalão levou a virada sobre o Girona por 4 a 2, neste sábado, no estádio Montilivi, pela 34ª rodada. Com isso, o time merengue, que havia batido o Cádiz por 3 a 0, soltou o grito de "é campeão".

Para ser campeão, o Real Madrid precisava que o Barcelona não pontuasse neste sábado, e foi o que aconteceu. O time merengue lidera com 87 pontos, contra 73 do seu arquirrival, que caiu para o terceiro lugar. O Girona, com 74, também não pode mais alcançar os comandados de Carlo Ancelotti.

O Real Madrid conquistou neste sábado o seu título de número 36, abrindo nove de vantagem para o Barcelona, que era o atual campeão até então. Ambos, inclusive, já estão na próxima edição da Liga dos Campeões da Europa, assim como o Girona.

A atual edição da Liga dos Campeões está em sua fase semifinal e, por isso, o título espanhol ainda não será festejado pelo Real Madrid, que entrará em campo pelo torneio europeu nesta quarta-feira, às 16h (horário de Brasília), diante do Bayern de Munique. Na Alemanha, eles empataram por 2 a 2.

Já o Barcelona terá que se contentar em lutar pelo vice-campeonato espanhol. O time catalão volta a campo na segunda-feira, dia 13, para enfrentar o Real Sociedad, no Olímpico Lluís Companys. Três dias antes, o Girona visita o Alavés, às 16h.