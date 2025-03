Depay volta à seleção da Holanda sem gols e vê Espanha empatar no fim pela Liga das Nações

Segundo maior artilheiro da Holanda, com 46 gols - Van Persie anotou 50 vezes - , o corintiano Depay voltou à seleção nesta quinta-feira diante da poderosa Espanha e não conseguiu dar novo passo em sua missão de se tornar o maior goleador do País. Em sua 99ª partida pela equipe nacional, passou em branco e viu, já do banco de reservas, Merino empatar, por 2 a 2, nos acréscimos. O duelo de volta será no estádio Mestalla, em Valência, no domingo.



Depay teve uma grande oportunidade aos 35 minutos, ao receber o passe longo e, da entrada da área, mandar uma bomba. O goleiro Unai Símon defendeu com as pernas. Naquele momento, a Holanda estava melhor e buscando a virada.



Em grande fase no Campeonato Espanhol, o atacante Nico Williams foi o responsável por abrir o marcador no Feyenoord Stadium. E com menos de 10 minutos após lambança da defesa holandesa.



Os donos da casa tinham a jogada dominada. O goleiro Verbruggen tocou para Hato, na esquerda, mas o lateral se enrolou todo e acabou perdendo a bola para Lamine Yamal. O jovem tocou para Pedri servir o atacante do Athletic de Bilbao, que mandou ao gol vazio.

Legenda: Holanda e Espanha empataram em 2 a 2 Foto: NICOLAS TUCAT / AFP



A igualdade holandesa veio rápido e também em erro da defesa, aos 27 minutos. Os espanhóis não cortaram bem o cruzamento e Kluivert tocou para Gakpo girar e mandar no canto de Unai Simón. Depay celebrou bastante o gol e festejou muito o autor da assistência.



No começo do segundo tempo, veio a virada tão buscada. Reijnders tocou para Frimpong e correu à área para completar. Depay mostrou que está bem os companheiros de seleção ao subir nas costas do autor do segundo gol.



O camisa 10 da seleção e do Corinthians acabou substituído no fim após a expulsão de Hato. Mesmo reforçando a defesa, a Holanda não conseguiu segurar o bom resultado, ao permitir que Merino, aos 47 minutos, definisse o empate, após rebate do goleiro.



CROÁCIA BATE A FRANÇA E OFUSCA VOLTA DE MBAPPÉ



No confronto que define o adversário de espanhóis ou holandeses, os holofotes estavam todos para o retorno de Mbappé à vice-campeã mundial França. Mas a Croácia parecia não querer saber de festa rival em seus domínios e fez um primeiro tempo bem forte. A igualdade holandesa veio rápido e também em erro da defesa, aos 27 minutos. Os espanhóis não cortaram bem o cruzamento e Kluivert tocou para Gakpo girar e mandar no canto de Unai Simón. Depay celebrou bastante o gol e festejou muito o autor da assistência.No começo do segundo tempo, veio a virada tão buscada. Reijnders tocou para Frimpong e correu à área para completar. Depay mostrou que está bem os companheiros de seleção ao subir nas costas do autor do segundo gol.O camisa 10 da seleção e do Corinthians acabou substituído no fim após a expulsão de Hato. Mesmo reforçando a defesa, a Holanda não conseguiu segurar o bom resultado, ao permitir que Merino, aos 47 minutos, definisse o empate, após rebate do goleiro.No confronto que define o adversário de espanhóis ou holandeses, os holofotes estavam todos para o retorno de Mbappé à vice-campeã mundial França. Mas a Croácia parecia não querer saber de festa rival em seus domínios e fez um primeiro tempo bem forte.