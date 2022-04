Tabu para a Seleção Brasileira: o líder do ranking da Fifa nunca venceu a Copa do Mundo; veja

O Brasil retornou ao topo do ranking da Fifa nesta quinta-feira (31). Cinco anos depois, a campanha praticamente perfeita nas Eliminatórias garantiu à Seleção Brasileira o lugar mais alto da lista. No entanto, os torcedores mais supersticiosos podem estar preocupados com a notícia. Isso porque nunca na história da competição o líder do ranking da Fifa venceu a Copa do Mundo.

A Fifa estabeleceu o ranking há cerca de 30 anos, em agosto de 1993. Confira abaixo os líderes dos ranking neste intervalo e as seleções que conquistaram o Mundial:

1994 - Copa do EUA: Líder: Alemanha | Campeão: Brasil (3º).

1998 - Copa da França: Líder: Brasil | Campeão: França (18º).

2002 - Copa da Coreia do Sul/Japão: Líder: França | Campeão: Brasil (2º).

2006 - Copa da Alemanha: Líder: Brasil | Campeão: Itália (2º).

2010 - Copa da África do Sul: Líder: Brasil | Campeão: Espanha (2º).

2014 - Copa do Brasil: Líder: Espanha | Campeão: Alemanha (3º).

2018 - Copa da Rússia: Líder: Alemanha | Campeão: França (7º).

Atual ranking da Fifa de seleções (2002)

Brasil - 1.832,69 Bélgica - 1.827 França - 1.789,85 Argentina - 1.765,13 Inglaterra - 1.761,71 Itália - 1.723,31 Espanha - 1.709.19 Portugal - 1.674,78 México - 1.658,82 Holanda - 1.658,66