Seleção Brasileira deve ter cinco jogos até definir convocados para Copa do Mundo; veja projeção

Com o fim das Eliminatórias para a Copa do Mundo, a comissão técnica da Seleção Brasileira agora terá que encarar um período de mais de seis meses até definir o grupo que irá para o Mundial no Catar. Neste intervalo, enfrentará adversários da Ásia, da Concacaf e, talvez, da África, além do clássico com a Argentina.

De fato, a seleção argentina é o único adversário confirmado, já que a partida está prevista em um contrato com patrocinadores e também precisa ser jogado por exigência da Fifa. A entidade ordenou que o jogo que seria disputado na Neo Química Arena pelas Eliminatórias. suspenso após a Anvisa apontar infração de saúde, seja realizado. A tendência é de confronto realizado na Austrália, na Data Fifa de junho.

No mesmo período, o Brasil deverá enfrentar duas seleções na Ásia. Os adversários ainda não estão confirmados, mas a tendência é que sejam Japão e Coreia do Sul, que também estão classificadas para a Copa do Mundo.

A última janela de amistosos antes da definição do grupo acontecerá em setembro. As partidas deverão acontecer nos Estados Unidos, também previsto em contrato.

CONVOCAÇÃO

A convocação final para a Copa do Mundo será feita em outubro. Tite ainda aguarda posição da Fifa se irá levar 23 ou 26 jogadores.

Independentemente do número, é bem provável que nenhuma parte da preparação seja feita na Granja Comary, em Teresópolis. Isso porque a Copa do Mundo iniciará em 21 de novembro, e a última rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões - que reúne a maior parte de convocados - está prevista para o início daquele mesmo mês. A programação definitiva, porém, ainda está sendo discutida.