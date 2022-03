Copa do Mundo de 2022: confira as seleções classificadas para o Catar

A Fifa está próxima de definir todas as seleções classificadas para a Copa do Mundo de 2022, sediada no Catar. Com os últimos resultadas das Eliminatórias para o Mundial, restam apenas três vagas das 32 disponíveis. A competição ocorre entre os dias 21 de novembro e 18 de dezembro.

Em busca do hexa, a Seleção Brasileira se classificou com folga e assumiu a liderança do ranking da Fifa. As últimas vagas serão definidas em três módulos: Costa Rica X Nova Zelândia (Vaga I); País de Gales X Escócia OU Ucrânia (Vaga II), além de Peru X Austrália OU Emirados Árabes (Vaga III).

Seleções classificadas para a Copa do Mundo de 2022

América do Sul (Conmebol)

Brasil

Argentina

Uruguai

Equador

Europa (Uefa)

Bélgica

França

Inglaterra

Espanha

Portugal

Holanda

Alemanha

Dinamarca

Suíça

Croácia

Polônia

Sérvia

América do Norte + América Central (Concacaf)

Canadá

Estados Unidos

México

Ásia (AFC)

Catar

Japão

Coreia do Sul

Arábia Saudita

África (CAF)

Senegal

Irã

Marrocos

Tunísia

Gana

Camarões