Sorteio da fase de grupo da Copa do Mundo do Catar acontece nesta sexta-feira (1°)

A FIFA realiza nesta sexta-feira (1°), às 13h (horário de Brasília), o sorteio da fase de grupo da Copa do Mundo do Catar. A cerimônia acontece no Centro de Exposições e Convenções de Doha. O evento será transmitido pela TV Globo e SporTV, com o Diário do Nordeste acompanhando em tempo real.

As equipes classificadas para a disputa da Copa do Mundo do Catar serão dividas em quatro potes, de acordo com o Ranking da FIFA. O Catar, país-sede do Mundial, encabeça o Grupo A. Brasil, Bélgica, França, Argentina, Inglaterra, Espanha e Portugal também são cabeças de chave. Vale destacar que os grupos só serão completados em junho, com a definição de todos os participantes do torneio.

O Mundial do Catar será disputado entre 18 de novembro e 21 de dezembro. As partidas serão disputadas em cinco sedes (Lusail, Al Khor, Al Rayyan, Al Wakrah, além da capital Doha), com fuso horário de seis horas. Clique aqui para saber os horários que os jogos passarão no Brasil .

Países classificados para a Copa do Mundo 2022

Catar Alemanha Dinamarca Brasil Bélgica França Croácia Espanha Sérvia Suíça Inglaterra Holanda Argentina Irã Coreia do Sul Arábia Saudita Japão Equador Uruguai Canadá Gana Senegal Portugal Polônia Tunísia Marrocos Camarões México Estados Unidos

Legenda: Brasil disputará sua 22ª Copa do Mundo em 2022, sendo a única seleção a disputar todos os Mundiais da história Foto: Lucas Figueiredo/CBF

Potes do sorteio da Copa do Mundo

Pote 1 (Cabeça de Chave): Catar, Brasil, Bélgica, França, Argentina, Inglaterra, Espanha e Portugal

Pote 2: Holanda, Dinamarca, Alemanha, Suíça, Uruguai, Croácia, México e Estados Unidos

Pote 3: Senegal, Irã, Japão, Sérvia, Marrocos, Polônia, Coreia do Sul e Tunísia

Pote 4: Canadá, Camarões, Arábia Saudita, Gana, Equador e UEFA, CONCACAF/OFC e OFC/AFC/Conmebol

Legenda: A França está entre as seleções favoritas para o título da Copa do Mundo do Catar Foto: FRANCK FIFE / AFP

Regras do sorteio

Como destacado acima, as seleções classificadas à Copa do Mundo serão divididas em quatro potes, de acordo com o Ranking da FIFA. Com exceção da Europa, país com mais vagas para o Mundial, nenhum país do mesmo continente pode ficar no mesmo grupo.

Os três classificados que serão definidos em junho ficarão no pote 4: País de Gales x Escócia/Ucrânia | Peru x Austrália/Emirados Árabes | Costa Rica x Nova Zelândia.