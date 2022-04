Copa do Mundo 2022: saiba o momento dos adversários do Brasil na fase de grupo

A Copa do Mundo do Catar teve início nesta sexta-feira (1°) com o sorteio da fase de grupos. Encabeçando o Grupo G, o Brasil terá Sérvia, Suíça e Camarões como adversários.

Apesar de não enfrentar equipes de prateleira na 1ª fase, engana-se quem acha que a Seleção Brasileira terá caminho fácil no Mundial. Para entender mais sobre os adversários do Brasil, o Diário do Nordeste preparou uma análise dos concorrentes do Grupo G.

Sérvia

Adversário do Brasil na estreia, a Sérvia chega para a Copa do Mundo após liderar o Grupo A das Eliminatórias da Europa, desbancando Portugal. Comandado pelo ex-meia sérvio Dragan Stojković, o país do Leste-Europeu disputou oito partidas na classificatória para o Mundial, conquistando seis vitórias e dois empates em oito partidas.

O duelo entre Brasil e Sérvia na Copa do Mundo será uma reedição de 2018. No Mundial da Rússia, a Seleção Brasileira venceu por 2 a 0, com gols de Paulinho e Thiago Silva. Na ocasião, os brasileiros avançaram na liderança do Grupo B, enquanto os sérvios terminaram na 3ª colocação.

Antes do confronto contra o Brasil, a Sérvia entrará em campo seis vezes pela Liga das Nações. Os duelos acontecerão na Data FIFA de junho e setembro.

Formação tática e principais jogadores

O técnico Dragan Stojković tem como principal característica a utilização de três zagueiros. Dependendo do adversário, o treinador sérvio opta por preencher mais ou menos o meio-campo da Sérvia, utilizando os esquemas 3-4-1-2 ou 3-5-1-1.

Contra equipes mais fortes, a Sérvia utilizou o 3-5-1-1, dando maior sustentação ao trio defensivo.

O trio ofensivo é a principal arma dos sérvios, sendo compostos por Sergej Milinković-Savić, Luka Jović, Dušan Tadić e Dušan Vlahović.

Legenda: Dušan Tadić é um dos destaques da Sérvia Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP

Suíça

Os suíços também voltam a cruzar com o Brasil na fase de grupos, assim como aconteceu em 2018. A seleção de Murat Yakin chega à Copa do Mundo após desbancar a Itália no Grupo C das Eliminatórias da Europa. Em oito partidas, conquistou cinco vitórias e três empates, com 15 gols marcados e apenas dois sofridos.

Na Rússia, a Suíça foi a única seleção que conseguiu arrancar pontos do Brasil na fase de grupos, com um empate em 1 a 1 na estreia. Os suíços encerraram na vice-liderança, mas caíram nas oitavas de final ao perderem para a Suécia.

Assim como a Sérvia, a Suíça disputará a Liga das Nações e terá República Tcheca, Portugal e Espanha como adversários preparatórios para a Copa do Mundo.

Formação tática e principais jogadores

O time de Murat Yakin tem um esquema tático definido: 4-2-3-1. Dois volantes iniciam a saída de bola. Embolo, Gavranović ou Okafor são os homens de referência, este último podendo atuar também nas laterais do campo.

Entre seus principais jogadores estão o lateral-direito Mbabu, o volante Zakaria e o meio-campista Shaqiri.

Camarões

Líder do Grupo D das Eliminatórias da África para a Copa do Mundo, Camarões enfrentou dificuldades para chegar ao Mundial do Catar. Na fase eliminatória do torneio, duelou contra a Argélia, perdendo na ida e vencendo na volta, com um gol salvador de Toko Ekambi nos acréscimos da prorrogação. Formação tática e principais jogadores O técnico Rigobert Song utiliza o 4-4-2 como esquema tático, mas também utilizou o 4-1-4-1 durante a Copa Africana de Nações. A seleção camaronesa tem como destaque o goleiro André Onana e os atacantes Toko Ekambi e Choupo-Moting. Legenda: Seleção de Camarões enfrentará o Brasil pela 3ª vez em Copa do Mundo Foto: DANIEL BELOUMOU OLOMO / AFP