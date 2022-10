Quais jogadores estão fora da Copa do Mundo 2022? Veja lista de lesionados atualizada

A Copa do Mundo do Catar movimentará o calendário futebolístico de seleções entre 20 de novembro e 18 dezembro. No entanto, o país do Oriente Médio terá o desfalque de alguns astros do futebol mundial, como o zagueiro Ronald Araújo (URU), o lateral-direito Reece James (ING), o volante Kanté (FRA) e o atacante Diogo Jota (POR).

Até agora, o Mundial deve ter o desfalque de 15 atletas. Alguns, no entanto, não estão confirmados como ausências, mas como dúvidas, como o volante Koke (ESP), o meio-campista Pogba (FRA) e o meia-atacante Dybala (ARG), que sonham com a recuperação das respectivas lesões antes da Copa do Mundo.

Entre os cotados para a Seleção Brasileira, os zagueiros Lucas Veríssimo e Diego Carlos e o lateral-esquerdo Guilherme Arana serão desfalques. Os atletas participaram do ciclo pré-Copa e, devido às lesões, serão desfalques. O atacante Richarlison, do Tottenham, campeão da Copa América e dos Jogos Olímpicos de Tóquio, lesionou-se na vitória contra o Everton, pela Premier League, mas o atleta deve estar à disposição do técnico Tite.

O Diário do Nordeste listou todos os desfalques e dúvidas para a Copa do Mundo.

Legenda: Kanté, Diogo Jota e Reece James são alguns dos desfalques para a Copa do Mundo do Catar Foto: GLYN KIRK / AFP | MICHAL CIZEK / AFP | SAM GREENWOOD / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Veja atletas que serão desfalques na Copa do Mundo do Catar

Kanté (FRANÇA) — lesão muscular

Kamara (FRANÇA) — lesão ligamentar

Reece James (INGLATERRA) — lesão ligamentar

Diogo Jota (PORTUGAL) — lesão muscular

Pedro Neto (PORTUGAL) — lesão ligamentar

Ronald Araújo (URUGUAI) — lesão muscular

Tecatito Corona (MÉXICO) — ruptura da fíbula e lesão ligamentar

Guilherme Arana (BRASIL) — lesão ligamentar

Diego Carlos (BRASIL) — lesão no tendão de aquiles

Lucas Veríssimo (BRASIL) — lesão ligamentar

Wijnaldum (HOLANDA) — fratura na tíbia

Oyarzabal (ESPANHA) — lesão ligamentar

Arboleda (EQUADOR) — lesão ligamentar

Tarik Tissoudali (MARROCOS) — lesão ligamentar

Miles Robinson (ESTADOS UNIDOS) — lesão no tendão de aquiles

Veja atletas que são dúvidas para a Copa do Mundo do Catar

Dybala (ARGENTINA) — lesão muscular

Koke (ESPANHA) — lesão muscular

Pogba (FRANÇA) — lesão no joelho

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil