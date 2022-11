Fora da Copa do Mundo? Benzema se machuca e preocupa França para a disputa do Mundial

O atacante Karim Benzema sofreu uma lesão durante os treinamentos deste sábado (19) e desfalcará a seleção da França na estreia da Copa do Mundo na terça-feira (22), contra a Austrália. O jogador de 34 anos participava de seu primeiro treinamento com o restante do grupo francês para a disputa do Mundial no Catar quando sentiu uma lesão muscular e precisou sair da atividade. As informações são do jornal francês "L'Equipe".

A imprensa francesa tem tratado o assunto com cautela, mas não descarta a possibilidade de que Benzema fique de fora de toda a disputa da Copa do Mundo. O jogador irá realizar exames ainda neste sábado (19) para um diagnóstico mais preciso da lesão e também do grau de gravidade. Os resultados desses exames devem apontar se o atleta terá ou não condições de seguir com o grupo da França para a disputa do Mundial.

BENZEMA NÃO JOGA DESDE O INÍCIO DO MÊS

A preocupação com a situação de Karim Benzema é ainda maior se considerado o histórico recente do jogador do Real Madrid, que tem sido marcado por lesões musculares. A ausência do atacante nas primeiras sessões de treinamentos da França teve relação justamente com a sua recuperação de uma lesão. Aos 34 anos de idade, Benzema não entra em campo para disputar uma partida desde o dia 2 de novembro.

FRANÇA TEM SOFRIDO COM LESÕES

A França, atual campeã da Copa do Mundo, está no Grupo D da atual edição do torneio, ao lado de Austrália, Dinamarca e Tunísia. O técnico Didier Deschamps tem sofrido com a ausência de jogadores por motivo de lesão. Pogba, Kanté, Kimpembe e Nkunku, jogadores importantes do grupo, estão lesionados e, consequentemente, fora da disputa da Copa do Mundo de 2022, no Catar.