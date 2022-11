Nkunku sofre lesão e desfalca França na Copa do Mundo

O atacante Christopher Nkunku, do RB Leipzig, será cortado da seleção da França para a Copa do Mundo de 2022. O atleta sofreu uma pancada na perna esquerda durante o treino desta terça-feira (15), deixou o campo mancando e agora virou baixa no Mundial. A informação foi revelada pelo jornalista italiano Fabrizio Romano, especialista no mercado de transferências.

A situação ainda não oficializada pela comissão técnica da equipe francesa. Antes de Nkunku, o treinador Didier Deschamps já tinha perdido por contusões: o zagueiro Kimpembe (PSG), e os volantes Kanté (Chelsea) e Pogba (Juventus)

Atual campeã mundial, a França está no Grupo D da Copa, com Austrália, Dinamarca e Tunísia. A estreia ocorre no dia 22 de novembro, às 16h (de Brasília), contra os australianos, no estádio Al-Janoub.

Lista dos demais convocados da França