Kimpembe sofre lesão e desfalca França na Copa do Mundo

O zagueiro Kimpembe, do Paris Saint-Germain (PSG), foi cortado da seleção da França para a Copa do Mundo de 2022. A decisão foi anunciada pela entidade nesta segunda-feira (14) após uma lesão no tendão de Aquiles direito.

A comissão técnica definiu o defensor Axel Disansi, do Monaco, como substituto. Segundo a nota, o defensor disse que não iria se recuperar até o Mundial, que começa em 20 de novembro no Catar.

Além do corte, a equipe também anunciou a convocação do atacante Marcus Thuram, do Borussia Mönchengladbach, completando o total de 26 convocados. No cenário de perdas, o técnico Didier Deschamps não terá os volantes Kanté e Pogba à disposição por conta de contusões.

Atual campeã mundial, a França está no Grupo D da Copa, com Austrália, Dinamarca e Tunísia. A estreia será em 22 de novembro, às 16h (de Brasília), contra os australianos, no estádio Al-Janoub.

Lista de convocados da França