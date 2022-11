Por lesão, Argentina corta Joaquín Correa e Nico González

A quinta-feira foi de cortes na Seleção Argentina para a Copa do Mundo. Por lesão, foram cortados Joaquín Correa e Nico González. Para o lugar deles, foram convocados o meia Thiago Almada e Ángel Correa.

O primeiro anúncio foi que o atacante Ángel Correa se juntaria à delegação devido à lesão de Nico González. Pouco depois, a Associação do Futebol Argentino (AFA), comunicou que Joaquín Correa seria acortado por lesão, com Thiago Almada, de 21 anos, e jogador do Atlanta United, da MLS americana, sendo convocado.

Corte de Joaquín após amistoso

Joaquín Correa, da Inter de Milão, sentiu dores na perna após a vitória por 5 a 0 da Argentina sobre os Emirados Árabes Unidos no amistoso disputado na quarta-feira.

A AFA não detalhou a natureza dalesão. De acordo como regulamento da Fifa,as seleções podem fazer mudanças por lesão em suas listas de 26 convocados até a véspera de sua primeira partida na Copa, que no caso da Argentina será na próxima terça-feira(22)contra a Arábia Saudita.