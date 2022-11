Seleção Brasileira desembarca no Catar para a disputa da Copa do Mundo de 2022

A Seleção Brasileira desembarcou no final da tarde deste sábado (19) no Aeroporto Internacional de Hamad, em Doha, no Catar, para a disputa da Copa do Mundo de 2022. O avião que levou a delegação brasileira pousou no país, que neste ano receberá o Mundial, às 23h01 no horário local (17h01 no horário de Brasília). O voo partiu de Turim, na Itália, onde a Seleção Brasileira estava hospedada e realizava seus primeiros treinos.

Os membros da delegação chegaram ao Catar vestidos com o traje especial desenhado exclusivamente para a Copa do Mundo de 2022, pelo estilista Ricardo Almeida. Na saída do avião, foi possível ver os membros da comissão técnica, dirigentes e funcionários da Confederação Brasileira de Futebol, bem como os 26 jogadores convocados pelo técnico Tite que irão em busca do hexacampeonato mundial para a Amarelinha.

Legenda: Jogadores brasileiros desembarcando no Catar Foto: ADRIAN DENNIS / AFP

CRONOGRAMA DA SELEÇÃO

Agora a Seleção Brasileira parte para o hotel Westin Doha Hotel & Spa, que será a "casa" da delegação durante a disputa do Mundial. O torneio começa neste domingo (20), mas o Brasil faz sua estreia apenas na próxima quinta-feira (24), quando enfrenta a Sérvia, às 16h de Brasília. O primeiro treino da Seleção no Catar acontece neste domingo (20), às 16h30 no horário local (10h30 no horário de Brasília).