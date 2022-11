Às vésperas da Copa do Mundo, Cristiano Ronaldo e Messi estrelam propaganda juntos

O português Cristiano Ronaldo e o argentino Lionel Messi publicaram neste sábado (19) a mesma foto em seus perfis nas redes sociais. Nela, os dois aparecem juntos jogando xadrez. A fotografia compartilhada por dois dos maiores jogadores da história do futebol faz parte de uma ação da marca francesa de ​​bolsas e malas de viagens Louis Vuitton. O raro registro dos dois jogadores juntos foi feito pela fotógrafa estadunidense Annie Leibovitz.

A publicação foi feita em um momento estratégico. Nos próximos dias, Cristiano Ronaldo e Lionel Messi entram em campo para disputar possivelmente sua última edição da Copa do Mundo. Nenhum dos dois jogadores conquistou o Mundial anteriormente. "A vitória está na mente. Uma longa tradição de baús de construção artesanais fotografados por @annieleibovitz para @louisvuitton", foi a legenda utilizada pelos dois jogadores.

MESSI E CRISTIANO RONALDO NA COPA

Lionel Messi e a seleção da Argentina estão no Grupo C da Copa do Mundo do Catar, ao lado de Arábia Saudita, México e Polônia. A estreia acontece no dia 22, contra a Arábia Saudita. Já Cristiano Ronaldo e a seleção de Portugal fazem parte do Grupo H do Mundial de 2022, juntamente com Coreia do Sul, Gana e Uruguai. A estreia dos portugueses está marcada para o dia 24, diante de Gana.