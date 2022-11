Adversária do Brasil na estreia da Copa do Mundo, Sérvia goleia o Bahrein

Em seu último amistoso antes da Copa do Mundo, a Sérvia goleou o Bahrein por 5 a 1, em Rifa. Jovic, Djuricic, Vlahovic e Tadic (2) marcaram os gols da primeira adversária do Brasil no Mundial, enquanto Yusuf descontou para os donos da casa, de pênalti. A Seleção Brasileira encara os sérvios na próxima quinta, às 16h, no estádio Lusail.

No amistoso, a Sérvia fez testes demorou a engrenar no jogo. Tadic abriu o placar de falta, mas o time barenita empatou de pênalti, com Yusuf.

Goleada na etapa final

Na volta do intervalo, a Sérvia voltou reforçada - com Vlahovic em campo - e construiu a goleada. No primeiro ataque, Tadic recebeu passe do atacante e marcou. Um minuto depois, Tadic devolveu o presente e, de calcanhar, tocou para Vlahovic ampliar o placar.

Na retal final do jogo ainda deu tempo para mais dois gols: Mladenovic cruzou, na medida para Djuricic marcar o quarto gol e três minutos depois, Vlahovic deu um passe para Jovic, fechar o placar de cavadinha.