Sadio Mané desfalcará Senegal na Copa do Mundo do Catar

O atacante Sadio Mané, destaque da Seleção de Senegal, está fora da Copa do Mundo do Catar. O jogador teve lesão atuando pelo Bayern de Munique, no Campeonato Alemão, e estava na Alemanha tratando problemas na fíbula direita. A expectativa era do atleta estar apto no 3° jogo dos senegaleses no Mundial.

Em entrevista, o departamento médico comunicou a ausência de Mané da Copa do Mundo, após a realização de novo exame de ressonância magnética. Na análise da cúpula, o atacante do Bayern de Munique não terá condições de atuar no Catar.

Após a lesão de Mané, os senegaleses quiseram utilizar feiticeiros para acelerar a recuperação do atleta.

Com a ausência confirmada, Sadio Mané entra para a lista de ausências na Copa do Mundo, que conta ainda com Kanté, Pogba, Timo Werner, Christopher Nkunku e outros 15 atletas.