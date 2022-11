Senegal usará feiticeiros na recuperação de Sadio Mané para a Copa do Mundo

Senegal irá usar feiticeiros para tentar recuperar o atacante Sadio Mané para a disputa da Copa do Mundo de 2022, no Catar. A declaração foi feita por Fatma Samoura, senegalesa que atua como secretária-geral da Fifa, em uma entrevista concedida à rádio Europe 1. Mané, principal nome da seleção senegalesa, está em tratamento após sofrer uma lesão na fíbula direita, sofrida em partida do Bayern de Munique.

“Vamos usar feiticeiros. Não sei (se é eficaz), mas, neste caso, vamos usá-los de qualquer maneira. Esperamos milagres. Ele tem que estar lá (na Copa)”, disse Samoura. Jornais franceses apontavam nos últimos dias que Sadio Mané ficaria de fora da Copa do Mundo por conta da lesão na fíbula, mas fontes da Federação Senegalesa de Futebol indicaram que o atacante deve estar na lista definitiva do técnico Aliou Cissé.

GRUPO DE SENEGAL NA COPA

Senegal é integrante do Grupo A da Copa do Mundo do Catar. Os outros integrantes do grupo são Catar, Equador e Holanda. Os senegaleses estreiam no dia 21 de novembro, diante da Holanda. A segunda partida será contra o Catar, no dia 25. A seleção encerra sua participação na fase de grupos do Mundial no dia 29 de novembro, quando encara a seleção do Equador.