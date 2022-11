Galvão Bueno testa positivo para Covid-19 a poucos dias do início da Copa

O apresentador Galvão Bueno testou positivo para Covid-19, conforme divulgado nesta quarta-feira (9). Ele precisou se afastar dos trabalhos e espera se recuperar para a cobertura da Copa do Mundo, que inicia em 20 de novembro.

Galvão divulgou um vídeo nas redes sociais falando sobre o diagnóstico, e aproveitou para alertar seus seguidores.

"Tomem cuidado, tem uma nova onda de Covid, ômicron BQ. 1. Quer saber? Me pegou. Mas, como vocês podem ver, estou bem. Estou em casa, já fiz tomografia, exame de sangue, tudo perfeito", disse.

Devido ao afastamento do narrador, a Rede Globo precisou adiar a edição de despedida do programa "Bem, Amigos", comandado por Galvão Bueno.

O "Bem, amigos" Especial estava previsto para segunda-feira (14) e não teve nova data divulgada.

Copa do Mundo

Galvão anunciou, no início deste ano, que a Copa do Mundo de 2022 será seu último trabalho como narrador. Ele tem vínculo com a Rede Globo até 2024, sem participar de narrações.

No vídeo publicado nesta quinta-feira, ele afirmou que deve se manter em repouso e falando pouco nos próximos dias, na expectativa de voltar para narrar os jogos da Copa.

Galvão Bueno Narrador "Na Copa tenho certeza que vou estar lá firme. Quer saber? Tamo junto na Copa!"