Galvão Bueno pinta rua de casa com cores verde e amarelo para homenagear Brasil

O narrador e apresentador Galvão Bueno, de 72 anos, está em contagem regressiva para a Copa do Mundo do Catar. Na esperança do hexacampeonato da Seleção Brasileira, Galvão pintou a rua de casa, em São Paulo, com as cores do Brasil.

No asfalto, estampou o nome “Brasil” nas cores verde, amarelo e branco. O narrador teve autorização da Prefeitura para executar a homenagem.

Com mais de 40 anos de Rede Globo, o narrador deixará a emissora carioca após a Copa do Mundo do Catar. O “Bem, Amigos”, do SporTV, saíra da grade do canal esportivo com a saída de Galvão Bueno. O último programa será transmitido simultaneamente no “canal campeão” e na TV aberta.

