Fortaleza não terá semanas livres até a pausa para o Mundial; veja jogos e datas

O Fortaleza iniciou no último sábado (15) uma maratona de partidas que só terá fim na pausa para o Mundial de Clubes, em junho. Até lá, o Tricolor do Pici não terá nenhuma semana livre, com partidas em todos os meios e fins de semana.

O Diário do Nordeste fez um levantamento das datas de jogos do Fortaleza até a pausa para o Mundial de Clubes. Ao todo, serão 25 partidas, por cinco competições diferentes: Copa do Nordeste, Campeonato Cearense, Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores.

Veja todos os jogos do Fortaleza

19/03 | Sousa x Fortaleza | Copa do Nordeste

22/03 | Ceará x Fortaleza | Campeonato Cearense

26/03 | Fortaleza x CRB | Copa do Nordeste

29/03 | Fortaleza x Fluminense | Brasileirão

01-03/04 | Fortaleza x Racing | Libertadores

05-07/04 | Mirassol x Fortaleza | Brasileirão

08-10/04 | Colo-Colo x Fortaleza | Libertadores

12-14/04 | Fortaleza x Internacional | Brasileirão

16-17/04 | Vitória x Fortaleza | Brasileirão

19-21/04 | Fortaleza x Palmeiras | Brasileirão

22-24/04 | Atlético Bucaramanga x Fortaleza | Libertadores

26-28/04 | Sport x Fortaleza | Brasileirão

29-30/04 ou 01/05 | Ida da 3ª fase da Copa do Brasil

03-05/05 | São Paulo x Fortaleza | Brasileirão

06-08/05 | Fortaleza x Colo-Colo | Libertadores

10-12/05 | Fortaleza x Juventude | Brasileirão

13-15/05 | Fortaleza x Atlético Bucaramanga | Libertadores

17-19/05 | Vasco x Fortaleza | Brasileirão

20-22/05 | Volta da 3ª fase da Copa do Brasil

24-26/05 | Fortaleza x Cruzeiro | Brasileirão

27-29/05 | Racing x Fortaleza | Libertadores

30/05; 01-02/06 | Flamengo x Fortaleza | Brasileirão

04/06 | Quartas de final da Copa do Nordeste

08/06 | Semifinal da Copa do Nordeste

11-12/06 | Fortaleza x Santos | Brasileirão

A última semana livre, portanto, foi a anterior ao jogo de ida da final do Campeonato Cearense 2025. A partir de agora, a agenda de jogos do Leão está toda preenchida. Durante o Mundial de Clubes, será um mês sem partidas oficiais.